Лолита Милявская стала участницей церемонии закрытия Новой волны в Сочи. Она потрясла публику и стильным нарядом от Игоря Гуляева, и худобой, и песней Шампанское. А после впечатляющего выступления с певицей встретился корреспондент Дни.ру.

Лолита Милявская стала участницей церемонии закрытия "Новой волны" в Сочи. Она потрясла публику и стильным нарядом от Игоря Гуляева, и худобой, и песней "Шампанское". А после впечатляющего выступления с певицей встретился корреспондент "Дни.ру"."Меня в интернете часто называют стареющей жирной алкоголичкой, – улыбнулась Лолита. – А еще пишут всякие "доброжелатели", мол, правильно, что от меня ушел Дима – ему нужна молодая, которая родит детей. Но мы на это не реагируем, как и не ходим по ток-шоу, хотя коммерческие предложения поступают. Не считаем нужным выставлять это на всеобщее обозрение и обсуждение".Анализируя, почему все закончилось так драматично, певица многое поняла. "Мы с Димой не работали над отношениями, – пояснила она. – И в этом была беда. Нас друг в друге не устраивали какие-то вещи, но то я на гастролях, то он работает. Надо было все проговаривать, идти к психологу".Лолита, конечно, очень переживает. "Это полночи ужасных сообщений Диме, за которые утром стыдно, – призналась звезда. – Потом я извиняюсь и говорю, что меня сорвало. Дима, к счастью, все понимает. Несмотря на разницу в возрасте в 12 лет, он мудрее меня. И его решение уйти от меня тоже мудрое. Я не могу на это обижаться, потому что он прав, по сути. В этом его сила. А я не изображаю из себя девушку, от которой не уходят. От каких угодно уходят!""В этом году многие мои знакомые развелись, и я не видела таких, кто потом улыбался друг другу, – продолжила Милявская. – Муж еще не вышел из моего сердца, к новой любви я пока не готова. Считаю, что за отношения можно бороться, но должны это делать двое. А если нет, то должно пройти время, чтобы не испортить жизнь какому-то человеку и не использовать его как заменитель. Клин клином не вышибается, хотя лет 30 назад я бы сразу нашла какого-то бодибилдера – мол, посмотрите, какая крутая".Расставание с четвертым мужем, с которым Лолита была счастлива десять лет,далось тяжело – это и бессонница, и потеря аппетита. "Когда пришла на примерку костюма к Игорю Гуляеву, он заявил, что со дня моего сольного концерта в апреле в "Крокусе" я похудела в талии на 14 сантиметров, – рассказала певица. – Нервная система на стрессе отработала таким образом. Теперь хочу сдаться врачу-психотерапевту. Зато я начала нравиться визажистам – им стало меня легче красить".Дочь Ева поддерживает звезду. "Говорит мне: "Мамочка, может, тебе стоит поговорить с Димой?" Она у меня очень мудрая. Но в семье мы стараемся на эту тему не говорить – лишний раздражитель..." – заключила Лолита.