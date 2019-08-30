В Сети появился необычное видео, главным героем которого стал актер Михаил Ефремов. Только вот ввязался он в это не по своей воле.

В Сети появился необычное видео, главным героем которого стал актер Михаил Ефремов. Только вот ввязался он в это не по своей воле.Над артистом подшутил Youtube-блогерпод ником Andrew Chaushesku. С помощью программы Deepfake он вклеил в ролик портрет Ефремова.К слову, за основу взят вышедший накануне трейлер к фильму "Ангелы Чарли". Михаил предстал там в образе всех трех шпионок.На записи актер успел вскрыть чужой номер в отеле, станцевать на вечеринке в обтягивающем блестящем наряде и насладиться огромной гардеробной комнатой.Также он стал участником жестоких сцен. В одной из них Михаил в зеленом мини-платье набросился на мужчину и избил его. Затем он вывалился из машины с оружием в руках и начал расстреливать злодеев.Напомним, что настоящий ремейк голивудской картины выйдет в прокат в сентябре текущего года. Его режиссером стала Элизабет Бэнкс. В главных ролях в фильме снялись актрисы Наоми Скотт, Кристен Стюарт, Элла Балинска.Это будет абсолютно новая история о поколении сильных и прекрасных шпионок, работающих на международное агенство Townsend и загадочного босса по имени Чарли. Поклонники с нетерпением ждут выхода боевика.