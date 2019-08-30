Певица Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. На фото она предстала в неожиданном амплуа.

Певица Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. На фото она предстала в неожиданном амплуа.На снимке исполнительница позирует в ярком образе. На ней темно-синие брюки-клеш, разноцветная туника от брендаMissoni и красная шапка."Коллекция @missoni в этот раз как никогда мне понравилась ❤️😻 Девочки, будьте со мной и будьте в тренде😉 Как вам мой сегодняшний лук?❤️🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).", – поинтересовалась у фолловеров звезда.Большинство аудитории явно не одобрило молодежный прекид Успенской, сообщает . "Если честно, похоже на узбекский халат, и бабушка шапку связала, чтоб голова не мерзла 👎", "Зачем эти сценические позы?", "Кошмар😢😢😢😢 Куда мода катится? Что за шапка убогая!", "После ваших шикарных платьев – это не айс", – раскритиковали певицу злопыхатели."Поете хорошо, но вкуса совсем нет", – вынес свой вердикт пользователь Сети.Некоторые все же встали на защиту любимой артистки. "Во всех нарядах, Душечка, ты хороша!❤️❤️", "Вы великолепны! Очень стильно😍", "Вау! Необычный, но очень классный🔥", "Вам очень идет👏", "Лук супер! Все подобрано офигенно", "Безупречный!", – не скупились на комплименты преданные поклонники.