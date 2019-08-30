В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и его соратников возбуждено более 10 уголовных дел. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил, что они могут закончиться для политика тюремным заключением.

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и его соратников возбуждено более 10 уголовных дел. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил, что они могут закончиться для политика тюремным заключением.Отвечая на вопрос журналистов, может ли Порошенко угодить за решетку, Луценко ответил утвердительно. "В нашей стране могут сесть все", – передает слова генерального прокурора "Гордон".Новость дополняется