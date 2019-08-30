Сейчас ребенок в коме, а за ее жизнь борются врачи

Сейчас ребенок в коме, а за ее жизнь борются врачиМалышка пострадала на парковке возле торгового центра в Муроме. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а так же разбираются, почему девочка могла находиться на улице без сопровождения взрослых.Сейчас ребенок в коме, а за ее жизнь борются муромские врачи. Как сообщают в Следственном комитете, спецслужбам придется дать оценку семье и условиям содержания малышки. Есть данные, что это неблагополучная многодетная семья. Детей в ней часто оставляют без присмотра.