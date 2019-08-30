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<a href="https://33live.ru/novosti/30-08-2019-nadoelo-stoyanov-zhestko-vyskazalsya-o-romane-s-dogilevoj.html" target="_blank">Надоело: Стоянов жестко высказался о романе с Догилевой</a> - В недавнем интервью Татьяна Догилева рассказала, что во время студенчества у нее случился роман с Юрием Стояновым. Однако сам актер сейчас крайне жестко высказывается на эту тему.