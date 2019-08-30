29 августа скончался популярный актер Александр Числов. Его родственники поведали, где и когда будет проходить прощание с артистом.

29 августа скончался популярный актер Александр Числов. Его родственники поведали, где и когда будет проходить прощание с артистом.Племянница знаменитости, Светлана Андрианова, отметила, что всех скорбивших ожидают 2 сентября в конференц-зале Дома кино Союза кинематографистов. Траурная церемония будет идти с 13.00 до 14.00.После этого начнется отпевание. Тело Числова собираются кремировать.Где будет захоронен пепел, пока неизвестно. Сам Александр хотел, чтобы его похоронили на Николо-Архангельском кладбище. Именно там покоятся останки его тети.Но у родственников усопшего не хватает средств для выкупа места на этом кладбище. По словам Андриановой, пока никто не помог с этим семье.Напомним, актер скончался из-за осложнений пневмониив реанимации 33-й больницы в Москвы. Ему было всего 54 года.Отметим, на протяжении долгого времени Александр злоупотреблял алкоголем. А в последние дни перед смертью он совсем перестал есть.Числов – советский и российский актер, мастер комического эпизода. Он сыграл в более чем 140 фильмах и сериалах. В числе его работ роли в "Легенде №17", "Каменской 2", "Участке", "На углу, у Патриарших 3", "Не родись красивой" и других.