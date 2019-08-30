Камера наблюдения запечатлела момент нападения на трамвай – неадекватный мужчина с топором отомстил подвижному составу за то, что не смог попасть в салон. Инцидент, попавший на видео, произошел на юге Москвы.

В Сети опубликованы кадры инцидента, произошедшего в минувший понедельник, 26 августа. По предварительным данным, события, попавшие на видео, разворачивались на Чертановской улице в Москве.Мужчина, находившийся на остановке, не сумел попасть в подъехавший трамвай. После секундного замешательства несостоявшийся пассажир внезапно выхватил топор и вынес стеклянную дверь, преградившую ему путь в общественный транспорт.После спонтанного акта вандализма неадекватный гражданин не пожелал садиться в трамвай.