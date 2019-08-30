Катерина Шпица разоткровенничалась. Популярная актриса призналась, что с двухмесячного возраста у нее диагностирован неизлечимый недуг.

Катерина Шпица разоткровенничалась. Популярная актриса призналась, что с двухмесячного возраста у нее диагностирован неизлечимый недуг.Катерина Шпица считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. Однако, по признанию артистки, когда-то у нее были большие проблемы с внешностью. "У меня был диагностирован атопический дерматит в двухмесячном возрасте, я перенесла 2 отека Квинке, и мои родители долгие годы искали специалиста, метод, лекарство, место, которые бы облегчили мучения..." – объявила Катерина Шпица.Отметим, что атопический дерматит это хроническая болезнь, и эту форму вылечить невозможно. Тем не менее, можно купировать симптомы комплексной терапией: диетой и специальными лекарственными средствами."Я помню тревогу на грани с отчаянием в глазах мамы, снимающей с меня по утрам бинты, сквозь которые я невольно ночью расчесывала кожу до крови. И не забыть это всепоглощающее ощущение стянутости и сухости во время обострений, когда хотелось просто содрать с себя кожу и освободиться", – призналась актриса.После того, как исполнилось 18 лет, ситуация в корне изменилась. Болезнь отступила. "Я в стойкой ремиссии с 18 лет, и этот успех во многом результат собственной психологической работы над собой, потому что такое заболевание может быть обусловлено как генетикой, так и в немалой степени семейной психосоматикой", – рассудила артистка в своем Instagram-аккаунте. Разумеется, не в малой степени помогает и диета, и лекарства, и лечебная косметика.