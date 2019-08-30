Друг артиста Денис Сердюков сделал шокирующее заявление. По его словам, у родных Александра Числова нет возможности проводить его в последний путь.

Друг артиста Денис Сердюков сделал шокирующее заявление. По его словам, уродных Александра Числова нет возможности проводить его в последний путь.Сердюков рассказал, что из близких родственников у знаменитости осталасьлишь пожилая мать. Единственным же ценным имущество "короля эпизодов" былаквартира в Алтуфьево, которую он оставил племяннице.Материал дополняется