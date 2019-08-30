Друг артиста Денис Сердюков сделал шокирующее заявление. По его словам, у
родных Александра Числова нет возможности проводить его в последний путь.
Друг артиста Денис Сердюков сделал шокирующее заявление. По его словам, у
родных Александра Числова нет возможности проводить его в последний путь.
Сердюков рассказал, что из близких родственников у знаменитости осталась
лишь пожилая мать. Единственным же ценным имущество "короля эпизодов" была
квартира в Алтуфьево, которую он оставил племяннице.
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