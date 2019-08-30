Судьба часто бывает жестока. Так возлюбленная Виторгана известная актриса Нино Нинидзе после развода с бывшим мужем вынуждена искать жилье для себя и своего сына.

Судьба часто бывает жестока. Так возлюбленная Виторгана известная актриса Нино Нинидзе после развода с бывшим мужем вынуждена искать жилье для себя и своего сына.Нино уже не скрывает наличие романа со своим возлюбленным Максимом Виторганом. Интернет полнится самыми разнообразными слухами об их отношениях. Однако, оказавшись без жилья, девушка не спешит переезжать к молодому человеку.Помощи самостоятельная и независимая актриса попросила у своих подписчиков в социальной сети Instagram. Девушка опубликовала сториз, в котором сообщила, что в срочном порядке ищет жилье."Очень нужна ваша помощь! Я и Саня (мальчик 3,8 г) очень ищем 2ухкомнатную квартиру в Басманном районе. Вдруг, вы вспомните или ваши знакомые!", – написала Нино в публикации. Она сопроводила текст эмоджи в виде фиолетового сердечка и добавила, что будет признательна, если пользователи сделают репост ее сообщения.Как издание Cosmopolitan, сам Виторган после развода со скандальной журналисткой Ксенией Собчак без жилья не остался. Ему принадлежат две квартиры в Москве. В прочем, предложил ли он своей "даме сердца" перебраться к нему, несмотря на сообщение в социальной сети, пока не ясно.Напомним, что ранее актерская чета Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев. Они сделали это через публикации в Instagram с одинаковой фотографией и подписью.