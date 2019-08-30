Тематика данного выпуска в преддверии дня знаний посвящена важнейшей проблеме детской интернет-безопасности...

В рамках проекта «Доступное право» столичная полиция проводит правовое информирование по актуальным вопросам, касающимся защиты прав граждан и связанных с деятельностью органов внутренних дел.Тематика данного выпуска в преддверии дня знаний посвящена важнейшей проблеме детской интернет-безопасности.Старший юрисконсульт Правового управления ГУ МВД России по г. Москве капитан внутренней службы Инга Чувальская расскажет о том, какие правовые основы регламентируют данный вопрос, о мерах, которые рекомендуется применять администраторам интернет ресурсов и сайтов для безопасности детей, а также мерах, которые необходимо предпринимать родителям, чтобы обезопасить своих детей от вреда, который может быть принесен сетью интернет, озвучит несколько важнейших советов.Печатная версия развернутых ответов в разделе: Правовое информирование.Информация подготовлена с помощью информации с сайта МВД России.https://eais.rkn.gov.ru/feedback