Процесс взаимного освобождения задержанными между Украиной и РФ продолжается, информация о его завершении не соответствует действительности, заявили в офисе президента Украины.

Процесс взаимного освобождения задержанными между Украиной и РФ продолжается, информация о его завершении не соответствует действительности. Об этом говорится на странице в Facebook офиса президента Украины.Там призвали к пониманию последствий дезинформации – "это игра с эмоциями общества". В офисе Зеленского пообещали сообщить на официальных каналах, когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится.В свою очередь пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская также заявила, что переговоры по обмену продолжаются. "Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки!" — обратилась она к журналистам.Информация о начавшемся обмене пленными поступила от нового генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. "Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!", — написал он в соцсети. Далее украинские СМИ сообщили, что обмен произойдет уже в пятницу. Однако адвокат россиян Валентин Рыбин сообщил ТАСС, что граждане России, готовящиеся к обмену, пока остаются в СИЗО.Ранее на Украине был освобожден из-под стражи журналист Кирилл Вышинский. Его отпустили прямо в зале заседаний. Однако его судебное преследование пока не прекращено.