В отдел полиции поступило заявление от 40-летнего москвича. Он сообщил, что в одном из кафе в Гагаринском переулке неизвестный похитил принадлежащую ему сумку с документами и денежными средствами...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Хамовники задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в хищении сумки у клиента кафе.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 40-летнего москвича. Мужчина сообщил, что в одном из кафе в Гагаринском переулке неизвестный похитил принадлежащую ему сумку с документами и денежными средствами. Материальный ущерб составил более 470 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 31-летнего жителя Подмосковья. Со слов злоумышленника сумку он выбросил, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60