В городе Киселевске тепловоз с пустыми вагонами врезался в стоявший товарный поезд. Погибли машинист и его помощник, еще один человек получил серьезные травмы. Последствия столкновения были сняты на видео.

В городе Киселевске маневровый тепловоз ТЭМ 2 с пустыми вагонами врезался в стоявший товарный поезд на железнодорожных путях, авария произошла в четверг, 29 августа, на территории предприятия, занимающегося перевозкой полезных ископаемых.От удара кабина тепловоза влетела под товарный вагон. Погибли 37-летний машинист и его 32-летний помощник, еще один человек получил травмы и оказался заблокирован искореженным металлом.При освобождении пострадавшего использовались два подъемных крана, для которых предварительно насыпали твердое основание.Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело. О причине аварии на железной дороге с не сообщается.