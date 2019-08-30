Примадонна отечественной эстрады и ее супруг наведались на
вечеринку друзей. Алла Пугачева и Максим Галкин решили поздравить друга с днем
рождения.
Примадонна отечественной эстрады и ее супруг наведались на
вечеринку друзей. Алла Пугачева и Максим Галкин решили поздравить друга с днем
рождения.
В личном Instagram юморист опубликовал несколько свежих
снимков. На одном из кадров Максим Галкин и Алла Пугачева позируют на одной из улиц
Латвии.
Артистка облачена в вечернее платье черного цвета с
прозрачной юбкой, из-под которой виднеются ее стройные ножки. Образ знаменитость
дополнила балетками серебристого цвета.
Супруг Аллы Пугачевой решил не наряжаться. Максим Галкин выбрал
для похода на мероприятие белую футболку и брюки в тон. Туфлям он предпочел
кроссовки.
"Идем поздравлять друга с днем рождения. Пойдем – гульнем",
– написал Максим. Судя по всему, знаменитости решили оторваться по полной.
Интернет-обыватели оценили модный образ Примадонны. Многие
отмечали, что заметно похорошела рядом с молодым мужем. Фанаты
довольны, что певица сменила платья-балахоны на более молодежные варианты.
"Мне кажется, с Максимом Алла Борисовна просто расцвела,
скинула свои балахоны, ну прям красотка (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)" "Как она
с Галкиным помолодела. Тот случай когда в старости, лучше выглядишь, чем в
молодости" "Алла Борисовна-прям кокеточка! Классно выглядит! Молодец
Максим!", – хвалили поклонники.