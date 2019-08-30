Примадонна отечественной эстрады и ее супруг наведались на вечеринку друзей. Алла Пугачева и Максим Галкин решили поздравить друга с днем рождения.

Примадонна отечественной эстрады и ее супруг наведались навечеринку друзей. Алла Пугачева и Максим Галкин решили поздравить друга с днемрождения.В личном Instagram юморист опубликовал несколько свежихснимков. На одном из кадров Максим Галкин и Алла Пугачева позируют на одной из улицЛатвии.Артистка облачена в вечернее платье черного цвета спрозрачной юбкой, из-под которой виднеются ее стройные ножки. Образ знаменитостьдополнила балетками серебристого цвета.Супруг Аллы Пугачевой решил не наряжаться. Максим Галкин выбралдля похода на мероприятие белую футболку и брюки в тон. Туфлям он предпочелкроссовки."Идем поздравлять друга с днем рождения. Пойдем – гульнем",– написал Максим. Судя по всему, знаменитости решили оторваться по полной.Интернет-обыватели оценили модный образ Примадонны. Многиеотмечали, что заметно похорошела рядом с молодым мужем. Фанатыдовольны, что певица сменила платья-балахоны на более молодежные варианты."Мне кажется, с Максимом Алла Борисовна просто расцвела,скинула свои балахоны, ну прям красотка (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)" "Как онас Галкиным помолодела. Тот случай когда в старости, лучше выглядишь, чем вмолодости" "Алла Борисовна-прям кокеточка! Классно выглядит! МолодецМаксим!", – хвалили поклонники.