В преддверии нового учебного года стражи порядка и представители общественных советов организовали встречи с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

В городе Радужном сотрудники полиции вместе с общественным советом и представителями отдела образования г. Радужный провели встречу с детьми, обучающимися в коррекционной начальной школе. Перед началом нового учебного года инспектор по делам несовершеннолетних напомнила ребятам о правилах безопасного поведения в быту, а также в общественных местах и на улице. Сотрудник ГИБДД рассказал детям о важности соблюдения правил дорожного движения и последствиях, которые могут наступить, если ими пренебрегать. Также для детей организовали увлекательную экскурсию в городской музей - по залу Воинской славы, в котором находятся экспонаты, связанные с военной тематикой, и по экспозиции «Русская изба», в зале которой частично восстановлен деревенский быт и представлены экспонаты деревенской утвари. В завершение встречи гости подарили всем детям наборы с различными школьными принадлежностями и светоотражающие наклейки на одежду для безопасного передвижения в вечернее и темное время суток.Муромские полицейские, члены общественного совета и Совета ветеранов посетили подшефный детский дом. Представители общественности пожелали детям удачного учебного года, замечательного настроения, побед и огромных успехов в учебе. Инспектор ГИБДД напомнил ребятам о Правилах дорожного движения и о важности применения световозвращающих стикеров, а инспектор по делам несовершеннолетних провел профилактическую беседу о необходимости соблюдения мер личной и общественной безопасности, разъяснил права и обязанности учащихся, возраст уголовной и административной ответственности за совершения административных правонарушений и преступлений. Для ребят гости подготовили канцелярские принадлежности и сладкие подарки.В городе Кольчугино представители Общественного совета при ОМВД России по Кольчугинскому району посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, а также многодетные и малоимущие семьи. Общественники поздравили детей с началом нового учебного года и вручили школьные принадлежности.Меленковские полицейские приехали в гости в Меленковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Сотрудники полиции поздравили воспитанников центра с наступающим Днем знаний, пожелали больших достижений в обучении, отличных оценок и вручили всем ребятам полезные подарки.К акции присоединились и сотрудники ОМВД России по Вязниковскому району, которые подготовили для воспитанников Вязниковского комплексного центра социального обслуживания населения школьные наборы. Воспитанников Лухтоновской школы-интерната с Днем знаний поздравили сотрудники отделения по работе с личным составом ОМВД России по Судогодскому району. Дети искренне радовались подаркам и возможности пообщаться с полицейскими.Такие встречи стали традицией для сотрудников полиции и приятным сюрпризом для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Собранные наборы с необходимыми каждому учащемуся канцелярскими принадлежностями подарили радость мальчишкам и девчонкам, которые с интересом и нетерпением ждут начала нового учебного года.