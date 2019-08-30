Середина последней недели лета оказалась насыщенной скандалами и возмутительными выходками отечественных звезд. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 августа 2019 года.

Середина последней недели лета оказалась насыщенной скандалами и возмутительными выходками отечественных звезд. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 августа 2019 года.Анжелика Варум разместила в Instagram фотографию, на которой обнимает плачущую Лолиту Милявскую. Что так расстроило звезду – расставание с молодым мужем или исполнение песни "Городок" – неизвестно. Однако это обстоятельство побудило Анжелику оставить в соцсети грозный пост.Варум рассыпалась в комплиментах Милявской и пригрозила ее обидчикам. "Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребенка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу – пристрелю на месте!" – пригрозила "нечистоплотным персонажам" обычно сдержанная артистка.Тяжела судьба Бориса Моисеева, который до сих пор приходит в себя после двух инсультов.Однако его положение ухудшилось – эпатажному артисту приходится распродавать имущество из-за нехватки финансов.Любовь к определенным медиаперсонам вполне может подпортить репутацию. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что думает о поклонниках творчества Ольги Бузовой.Ведущая скандального телешоу "Дом-2" появилась в мире музыки неожиданно. Девушка буквально ворвалась в чарты с хитом "Мало половин". Шумиха поднялась немалая. О и без того известной Ольге Бузовой заговорили. Но в каком ключе?Анастасия Волочкова сбросила лишний вес. Теперь скандально известная балерина при каждом удобном случае демонстрирует великолепную фигуру.Анастасия Волочкова сильно похудела. Танцовщица не делает секрета из того, как ей удалось сбросить лишние килограммы. Она усиленно готовилась к спектаклю "Балерина в зазеркалье цирка". Репетиции занимали не меньше восьми часов, Анастасия занималась каждый день.В Сочи завершается 18-й конкурс "Новая волна". С председателем жюри, композитором Игорем Крутым встретился корреспондент "Дни.ру".В этом году один из конкурсных дней был посвящен творчеству Аллы Пугачевой. Правда, как признался Игорь Крутой, изначально замысел был другим.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 августа 2019 года, читайте в и специальных .