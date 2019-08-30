Бывший президент Украины Петр Порошенко живет в страхе перед уголовными делами. Но политик, кажется, нашел способ себя обезопасить. В его пользу играют недавние слухи о подготовке государственного переворота.

Бывший президент Украины Петр Порошенко живет в страхе перед уголовными делами. Но политик, кажется, нашел способ себя обезопасить. В его пользу играют недавние слухи о подготовке государственного переворота.Сообщения о путче появились в прессе 29 августа, в первыйдень заседания Верховной рады девятого созыва. В обновленном составе парламента Порошенко стал лидером фракции "Европейская солидарность".Слухи о перевороте выгодны бывшему президенту, полагает директор социологической службы "Украинскийбарометр" Виктор Небоженко. Если за Порошенко все же возьмутсявсерьез, то это даст ему повод заявить о преследовании по политическим мотивам,подчеркнул эксперт.Не исключено, что слухи о перевороте распускал сам бывший глава государства или близкие к нему люди. Небоженко заметил, что интересыПетра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова, переназначенного вновый состав правительства, неожиданно совпали.Для чиновника разговоры о возможном перевороте – надежныйспособ остаться у власти. "И для Порошенко это выгодно. Если вы заметили,на такое злостное обвинение от народных депутатов о возможности организациипереворота молчит", – пояснил эксперт.В случае необходимости бывший президент бежит за границу иоттуда заявит, что его преследуют по политическим мотивам, полагает Небоженко."Всегда можно сказать: теперь любые попытки снять с меня неприкосновенностьимеют политический характер, а не криминальный", – цитирует политолога порталInforesist.Против и его соратников возбуждено 13 уголовныхдел. Бывшего президента подозревают в узурпации власти, давлении на суд,легализации преступных доходов и уклонении от уплаты налогов.