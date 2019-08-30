Бывший президент Украины Петр Порошенко живет в страхе перед уголовными делами. Но политик, кажется, нашел способ себя обезопасить. В его пользу играют недавние слухи о подготовке государственного переворота.
Бывший президент Украины Петр Порошенко живет в страхе перед уголовными делами. Но политик, кажется, нашел способ себя обезопасить. В его пользу играют недавние слухи о подготовке государственного переворота.
Сообщения о путче появились в прессе 29 августа, в первый
день заседания Верховной рады девятого созыва. В обновленном составе парламента Порошенко стал лидером фракции "Европейская солидарность".
Слухи о перевороте выгодны бывшему президенту, полагает директор социологической службы "Украинский
барометр" Виктор Небоженко. Если за Порошенко все же возьмутся
всерьез, то это даст ему повод заявить о преследовании по политическим мотивам,
подчеркнул эксперт.
Не исключено, что слухи о перевороте распускал сам бывший глава государства или близкие к нему люди.
Продолжение следует.