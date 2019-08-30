Немногим женщинам удается с возрастом оставаться молодыми и красивыми. А вот актрисе Ирине Пеговой – дано! На днях женщина выложила на своей странице в сети Instagram публикацию, вызвавшую бурный восторг у поклонников.

Немногим женщинам удается с возрастом оставаться молодыми и красивыми. А вот актрисе Ирине Пеговой – дано! На днях женщина выложила на своей странице в сети Instagram публикацию, вызвавшую бурный восторг у поклонников.На фотографии загорелая и похудевшая артистка позирует вместе со своей подругой. Сейчас Ирина отдыхает на Кипре и с удовольствием делится своим позитивом."Вспоминая вчерашний день ! Юлечка спасибо за компанию !"(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.), – так Заслуженная актриса РФ подписала свою публикацию. Она отметила, что благодарит подругу за чудесную компанию и призналась, что очень любит своих друзей.Как Пятый телеканал, поклонники актрисы, пристально следящие за ее личной жизнью, рассыпались в комплиментах. Они отметили, как похудела актриса и как ей идет шоколадный загар."Супер загар! Супер фигура! Иришечка супер!!!",– написала одна из подписчиц. Вторая же напрямую призналась в своей глубокой симпатии к актрисе: "Ирина вы потрясающая! фигура ммм. Спасибо,что делитесь частичкой вашей жизни...и спасибо за ваши работы в кино.Люблю вас". Третья же поклонница не упустила шанса пошутить: "Алые паруса ждём?".Кроме того, фанаты отметили, что Ирина на всех фото выглядит настоящей и живой. Они назвали артистку необычайно добрым и светлым человеком, за которым приятно наблюдать.Ирина Пегова – российская актриса. Наиболее известна по ролям Киры Смирновой из фильма "Гражданин Никто" и дочери Портоса из "Возвращения мушкетеров".