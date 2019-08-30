Один из самых богатых и влиятельных бизнесменов на Украине Игорь Коломойский рассказал о своей встрече с бывшим президентом страны Петром Порошенко уже после того, как тот проиграл выборы. Он отметил, что пока политик привыкает к новой для себя роли.

Один из самых богатых и влиятельных бизнесменов на Украине Игорь Коломойский рассказал о своей встрече с бывшим президентом страны Петром Порошенко уже после того, как тот проиграл выборы. Он отметил, что пока политик привыкает к новой для себя роли.Одно время Игорь Коломойский мог похвастаться не только солидным состоянием, но и не менее значительным политическим весом – он занимал должность губернатора Днепропетровской области, а на деле был своего рода царем в своих землях. Все изменил конфликт с Петром Порошенко, который тогда возглавлял Украину.В итоге Игорь Коломойский лишился должности. Из его рук стали уплывать и активы. Процесс затормозился и, кажется, повернулся вспять только после того, как на выборах народ проголосовал за Владимира Зеленского как за нового президента.Несмотря на все трудности, предприниматель, кажется, не затаил на своего оппонента страшной обиды. По крайней мере, он спокойно встретился с Петром Порошенко в Киеве уже после того, как тот провалился на выборах."Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли непрезидента, например, какие у него ощущения", – цитирует РИА Новости Игоря Коломойского. Предприниматель сам же дал ответ. "Нормально. Привыкает", – объяснил он.Материал дополняется.