Этим летом тревожные сообщения о таинственной гибели пчел поступают со всей России. В 20 регионах зафиксирована массовая гибель насекомых. В ток-шоу Прямой эфир разобрались в происходящем. Андрей Малахов провел собственное расследование.

Этим летом тревожные сообщения о таинственной гибели пчелпоступают со всей России. В 20 регионах зафиксирована массовая гибель насекомых. В ток-шоу "Прямой эфир" разобрались в происходящем. Андрей Малахов провел собственное расследование.Исчезновение пчел грозит человечеству массовым неурожаем,дефицитом продуктов и даже голодом, потому как эти насекомые, пока собирают нектар,опыляют 90 процентов всего, что растет на полях. В итоге земля может превратитьсяв безжизненную пустыню всего через несколько десятков лет.По словам ведущего ток-шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова, есливерить пророчеству Ванги, гибель пчел – предвестник конца света. Между темученые говорят, что эти насекомые – индикаторы экологического состояния региона.В студии ток-шоу "Прямой эфир" появился житель Московскойобласти Валерий Плеханов. Мужчина более 20 лет занимается пчеловодством.Последние три года он терпит убытки, так как его пасека практически всявымерла.Происходящее в регионе Валерий называет "биологическимЧернобылем". По его словам, гибнут не только пчелы, а вообще все насекомые–опылители – бабочки, шмели, стрекозы – их просто никто не считает. Проблемы затронули Зарайскийрайон и Каширский район Московской области.Герой сегодняшнего выпуска ток-шоу "Прямой эфир" говорит,что в смерти насекомых виновны химикаты, которыми обрабатывают частные рапсовыеполя. Яды распыляют в 50 метрах от его пасеки и дома, хотя по правилам санитарно-защитнаязона при распылении таких веществ не менее 300 метров.Плеханов отметил, что обработка должна вестись только втемное время суток, однако хозяева рапса плевать на это хотели. Более того, жителейокрестных деревень никто не предупреждает о распылении. Дети и старики периодическитравятся пестицидами.Похожая ситуация складывается в Татарстане. Сергей Котков – председатель местной общественной организации пчеловодов рассказал Андрею Малахову,что только по официальным данным в их регионе зафиксировано четыре тысячипогибших пчелосемей. Их насекомые тоже умирают из-за ядохимикатов.Татьяна Ласкина из Тульской области потеряла не толькобольшую часть своей пасеки, но сама отравилась пестицидами. "У нас обрабатывалиполя. Поля находятся в 200 метрах от нашей пасеки. Тоже рапс. Я находилась на пасеке.Почувствовала запах химический, это было часов 12 дня", – сказала женщина вэфире ток-шоуНа связь со студией выходила Удмуртия. По словам местныхпчеловодов, у них умирают не только пчелы. Погибают трясогузки – птицы, которыепитаются этими насекомыми.Общественный деятель Зарайскогорайона Московской области Владимир Пахоменко, говорит, что его земляки написали тысячи жалоб в различные инстанции, авоз и ныне там. Их либо игнорируют, либо присылают отписки."Мы стали изучать, что за рапс? Для чего он нужен? Узнали,что используют в косметике, но основа – биодизель, они поставляют этот рапс вЕвропу и Китай там производят экологически-чистое топливо. То есть нам всюгрязь, а им экологически-чистое топливо", – отметил Владимир Пахоменко всегодняшнем выпуске .Андрей Малахов сообщил, что в последние несколько лет вРоссии не контролируется производство, применение, реализация, транспортировка,хранение, уничтожение и ввоз пестицидов и агрохимикатов. Министерство сельскогохозяйства лишено возможности это контролировать. Уже подготовлено 15вариантов изменений в закон, регламентирующий обращение с пестицидами, но покани одна редакция не согласована экспертами Минэкономразвития и Роспотребнадзором.