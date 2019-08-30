Этим летом тревожные сообщения о таинственной гибели пчел
поступают со всей России. В 20 регионах зафиксирована массовая гибель насекомых. В ток-шоу Прямой эфир разобрались в происходящем. Андрей Малахов провел собственное расследование.
Этим летом тревожные сообщения о таинственной гибели пчел
поступают со всей России. В 20 регионах зафиксирована массовая гибель насекомых. В ток-шоу "Прямой эфир" разобрались в происходящем. Андрей Малахов провел собственное расследование.
Исчезновение пчел грозит человечеству массовым неурожаем,
дефицитом продуктов и даже голодом, потому как эти насекомые, пока собирают нектар,
опыляют 90 процентов всего, что растет на полях. В итоге земля может превратиться
в безжизненную пустыню всего через несколько десятков лет.
По словам ведущего ток-шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова, если
верить пророчеству Ванги, гибель пчел – предвестник конца света. Между тем
ученые говорят, что эти насекомые – индикаторы экологического состояния региона.
В студии ток-шоу "Прямой эфир" появился житель Московской
области Валерий Плеханов. Мужчина более 20 лет занимается пчеловодством.
Последние три года он терпит убытки, так как его пасека практически вся
вымерла.
Происходящее в регионе Валерий называет "биологическим
Чернобылем". По его словам, гибнут не только пчелы, а вообще все насекомые–опылители – бабочки, шмели, стрекозы – их просто никто не считает. Проблемы затронули Зарайский
район и Каширский район Московской области.
Герой сегодняшнего выпуска ток-шоу "Прямой эфир" говорит,
что в смерти насекомых виновны химикаты, которыми обрабатывают частные рапсовые
поля. Яды распыляют в 50 метрах от его пасеки и дома, хотя по правилам санитарно-защитная
зона при распылении таких веществ не менее 300 метров.
Плеханов отметил, что обработка должна вестись только в
темное время суток, однако хозяева рапса плевать на это хотели. Более того, жителей
окрестных деревень никто не предупреждает о распылении. Дети и старики периодически
травятся пестицидами.
Похожая ситуация складывается в Татарстане. Сергей Котков – председатель местной общественной организации пчеловодов рассказал Андрею Малахову,
что только по официальным данным в их регионе зафиксировано четыре тысячи
погибших пчелосемей. Их насекомые тоже умирают из-за ядохимикатов.
Татьяна Ласкина из Тульской области потеряла не только
большую часть своей пасеки, но сама отравилась пестицидами. "У нас обрабатывали
поля. Поля находятся в 200 метрах от нашей пасеки. Тоже рапс. Я находилась на пасеке.
Почувствовала запах химический, это было часов 12 дня", – сказала женщина в
эфире ток-шоу
На связь со студией выходила Удмуртия. По словам местных
пчеловодов, у них умирают не только пчелы. Погибают трясогузки – птицы, которые
питаются этими насекомыми.
Общественный деятель Зарайского
района Московской области Владимир Пахоменко, говорит, что его земляки написали тысячи жалоб в различные инстанции, а
воз и ныне там. Их либо игнорируют, либо присылают отписки.
"Мы стали изучать, что за рапс? Для чего он нужен? Узнали,
что используют в косметике, но основа – биодизель, они поставляют этот рапс в
Европу и Китай там производят экологически-чистое топливо. То есть нам всю
грязь, а им экологически-чистое топливо", – отметил Владимир Пахоменко в
сегодняшнем выпуске .
Андрей Малахов сообщил, что в последние несколько лет в
России не контролируется производство, применение, реализация, транспортировка,
хранение, уничтожение и ввоз пестицидов и агрохимикатов. Министерство сельского
хозяйства лишено возможности это контролировать. Уже подготовлено 15
вариантов изменений в закон, регламентирующий обращение с пестицидами, но пока
ни одна редакция не согласована экспертами Минэкономразвития и Роспотребнадзором.