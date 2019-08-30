Власти планируют рассмотреть этот вопрос

Власти планируют рассмотреть этот вопросСегодня, 30 августа, в администрации Владимирской области под председательством главы региона Владимира Сипягина проходит расширенное заседание межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы.Власти планируют рассмотреть вопрос выполнения Александровским районом обязательств по погашению долгов за потребленное электричество и природный газ в 2019 году.Только за газ ресурсники этого района накопили задолженность почти на 900 миллионов рублей.