Российский пловец и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак погиб на тренировке в Красноярске. 64-летний спортсмен проводил очередное тренировочное занятие в реке Енисей и утонул.

Российский пловец и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак погиб на тренировке в Красноярске. 64-летний спортсмен проводил очередное тренировочное занятие в реке Енисей и утонул."27 августа в Красноярске умер участник заплыва через Берингов пролив, чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, а также директор спортивно-оздоровительного центра холодового плавания "Мегаполюс" Николай Петшак, – приводится заявление министерства спорта Красноярского края. – Причиной смерти стал несчастный случай. Николай Леонардович утонул в Енисее во время тренировки по плаванию".Петшак более 40 лет занимался холодовым плаванием. В 1994 году он установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, а в 2012 году достиг звания чемпиона мира по плаванию в холодной воде.