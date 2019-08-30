Российские банки могут обязать продавать гражданам их собственные кредиты с большим дисконтом. Соответствующий документ подготовило Минэкономразвития. Предполагается, что перед передачей долга третьему лицу кредитор должен будет предложить его по аналогичной стоимости самому должнику.

Российские банки могут обязать продавать гражданам их собственные кредиты с большим дисконтом. Соответствующий документ подготовило Минэкономразвития.Предполагается, что перед передачей долга третьему лицу кредитор должен будет предложить его по аналогичной стоимости самому должнику. Как сообщает "Коммерсант", речь идет, по сути, о списании кредита, поскольку долги физлиц будут перепродаваться в среднем за 2,8 процента от их размера. Отмечается, что даже упустив момент, гражданин сможет впоследствии выкупить долг у владельца с дисконтом.Условия будут применяться к требованиям, по которым на момент заключения цессионного договора будет иметься просрочка не менее тридцати календарных дней. Они не станут распространяться на уступку в ходе исполнительного производства или банкротства.Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что законодательная возможность выкупа россиянами своих просроченных долгов до их передачи третьим лицам может привести к снижению платежной дисциплины заемщиков, а также росту плохих долгов в банках.По мнению Осадчего, заемщики, зная о возможности выкупить свой долг, будут намеренно отказываться обслуживать его, чтобы воспользоваться данным правом, сообщает РИА Новости. Также начальник аналитического управления банка БКФ отметил, что добросовестным неплательщикам вряд ли поможет подобная инициатива. Осадчий считает, что если у граждан не было денег на частичное обслуживание долга, что могло бы удерживать банк от продажи их долга коллекторам, то откуда у них возьмутся деньги на выкуп долга. "Угроза передачи долга коллекторам — мощный фактор дисциплинирования заемщиков", — отметил Максим Осадчий.С начала лета российские власти активно обсуждают роль и значение потребительского кредитования в стране. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что высокая закредитованность населения не означает появления пузыря на рынке потребкредитования. По ее мнению, это следствие низкого уровня жизни людей.Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, считает, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году в том случае, если рост потребкредитования продолжится существующими темпами. Также он отметил, что у 15 процентов заемщиков более 70 процентов дохода уходят на выплату долгов.