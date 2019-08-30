Российская биатлонистка Ирина Услугина объявила о своем завершении профессиональной карьеры. С лета 2018 года она находилась в декретном отпуске, однако после родов в августе нынешнего года она приняла решение не возобновлять карьеру.

Российская биатлонистка Ирина Услугина объявила о своем завершении профессиональной карьеры. С лета 2018 года она находилась в декретном отпуске, однако после родов в августе нынешнего года она приняла решение не возобновлять карьеру."На данный момент в мои планы входит быть рядом с моим ребенком, — признается Услугина, слова которой приводит ТАСС. – Возвращение я не планирую, нет такой возможности и теперь буду в любители. Спорт – это мой стиль жизни, и даже сейчас у меня есть маленькие ежедневные тренировки. И все это лишь для себя и удовольствия".31-летняя Услугина, до своего бракосочетания известная под фамилией Трусова, за время своих выступлений в биатлоне побеждала в чемпионатах России, а также становилась призером. Также она принимала участие в чемпионатах Европы и мира, а также в Кубке мира, где ее лучшим результатом стало девятое место в гонке преследования на этапе в Тюмени.