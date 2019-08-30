Российский теннисист Андрей Рублев продолжает свои выступления на заключительном в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате США. 21-летний россиянин пробился в третий круг US Open.

Российский теннисист Андрей Рублев продолжает свои выступления на заключительном в сезоне турнире "Большого шлема" — Открытом чемпионате США. 21-летний россиянин пробился в третий круг US Open.В матче второго круга Рублев проводил матч против француза Жиля Симона. Первая партия завершилась уверенной победой теннисиста из России со счётом 6:2. А вот второй сет соперникам провести не удалось — Симон получил травму и не смог продолжить встречу.Таким образом, Рублев в результате отказа француза от продолжения борьбы вышел в третий круг Открытого чемпионата США. За путёвку в четвёртый круг соревнования третья ракетка России поспорит с австралийцем Ником Кирьосом. Матч состоится 31 августа.