Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном подарил ему бутылку водки, которая производится из родниковой воды. По словам белорусского лидера, этот крепкий алкогольный напиток выпускают в небольшом количестве, а на прилавках обычных магазинов его не найти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном подарил ему бутылку водки, которая производится из родниковой воды.По словам белорусского лидера, этот крепкий алкогольный напиток выпускают в небольшом количестве, а на прилавках обычных магазинов его не найти. "Это сувенир", — отметил Лукашенко, подчеркивая, что такой продукт презентуют только важным государственным деятелям.Также глава Белоруссии посоветовал Болтону выпивать рюмочку после еды, поскольку это полезно сказывается на здоровье. Лукашенко отметил, что эту белорусскую водку больше всего ценит генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. "Если понравится, то мы вам передадим еще", — передает слова белорусского лидера телеканал ОНТ. Также Лукашенко подчеркнул, что эта водка лучше русской.Кроме крепкого алкогольного напитка Лукашенко подарил Болтону белорусский шоколад без содержания сахара. "Можете свободно употреблять", — отметил глава Белоруссии.Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко через Болтона передал подарки Дональду Трампу и его супруге: американскому лидеру — кортик, а Мелании — льняную скатерть.