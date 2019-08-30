С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной. Последние новости позволяют сказать, что процесс идет, однако пока не достиг своего логического финала.

С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной. Последние новости позволяют сказать, что процесс идет, однако пока не достиг своего логического финала.Первое сообщение о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной якобы уже состоялся появилось в ночь на 30 августа. Журналисты, эксперты и простые пользователи Сети уделили ему повышенное внимание, поскольку информацией на своей странице в Facebook поделился глава украинской Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка."Обмен совершился! Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем", – цитирует сообщение. Отмечается, что Рябошапка продублировал запись сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой.Одновременно с этим в ряде украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский вместе со своей охраной выдвинулся в аэропорт Жуляны, передает телеканал "". В СМИ предположили, что два эти события связаны. Тем более, что в российских изданиях появлялась информация о приземлении некоего засекреченного борта в столичном аэропорту – сообщалось, что это самолет, который должен будет вернуть освобожденных украинцев домой.Впрочем, довольно быстро стало известно, что украинская сторона свою часть соглашения выполнять, похоже, не собирается. "Не знаю, кто там что пишет по "состоявшемуся обмену", но на Украине даже не всех россиян еще свезли на пункт сбора. Половина из обменного списка еще в СИЗО", – цитирует "" военного корреспондента Александра Коца.Не верить первым же сообщениям, поступающим со стороны Украины, призвал заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов. "То, что источник Верховная рада – это источник дезинформации, как правило", – цитирует сенатора. Он отметил, что сам процесс обмена заключенными осложняется необходимостью соблюдения всех официальных процедур, которые необходимы для законного проведения такого процесса."Никаких обменов российское законодательство не предполагает", – подчеркнул глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.По его словам, закон предусматривает два варианта развития событий. Либо Россия передает их на Украину для отбывания наказания, и тогда вопрос с помилованием и освобождением решается уже там, либо сперва оформляется помилование, а уже затем они улетают на родину.Как бы то ни было, изначальное сообщение о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной был совершен, оказалось дезинформацией. Опровергли ее даже в офисе Владимира Зеленского. "Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", – цитирует сообщение пресс-службы президента Украины.