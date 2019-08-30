Знаменитая модель Эмили Ратаковски опубликовала неожиданный снимок в Stories в своем Instagram-аккаунте. Никогда ранее она не выкладывала ничего подобного.

Знаменитая модель Эмили Ратаковски опубликовала неожиданный снимок в Stories в своем Instagram-аккаунте. Никогда ранее она не выкладывала ничего подобного.На фотографии маленькая Эмили обнимает черного котенка. На вид девочке не больше 10 лет.Крошечный малыш на ее ручках внимательно смотрит в камеру. Его желтые глаза ярко горят.Известно, что детство Ратаковски прошло в Сан-Диего, но каждое лето она уезжала в Ирландию. Свою жизнь с модельным бизнесом она связала уже в 14 лет, подписав свой первый контракт с агентством Ford Models. Особенную популярность она получила после съемок в клипе Blurred Lines Робина Тика, сообщает "".Помимо модельной карьеры, Эмили часто снимается в кино. Она получила роли в таких картинах, как "Исчезнувшая", "Антураж" и "128 ударов сердца в минуту".Совсем недавно модель вышла замуж. Ее избранником стал 32-летний актер Себастьян Бир-Макклард. С предыдущим бойфрендом, музыкантом Джеффом Магидом, модель рассталась за месяц до начала отношений с будущем мужем.