Вслед за Флоридой в еще одном американском штате объявили режим ЧС из-за надвигающегося урагана Дориан. Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп опубликовал заявление, в котором призвал жителей подготовиться к стихии.

Вслед за Флоридой в еще одном американском штате объявили режим ЧС из-за надвигающегося урагана "Дориан". Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп опубликовал заявление, в котором призвал жителей подготовиться к стихии.В магазинах образовались длинные очереди — люди запасаются топливом и продуктами, чтобы переждать ураган в безопасности.Ранее губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение вдоль восточного побережья штата, напоминает телеканал "Россия 24". А Дональд Трамп отменил из-за урагана визит в Польшу. Ожидается, что "Дориан" достигнет 4 категории и обрушится на Соединенные Штаты в эти выходные.