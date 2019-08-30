В рамках ежегодной благотворительной акции «Помоги пойти учиться» полицейские Новой Москвы оказывают помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В рамках ежегодной благотворительной акции «Помоги пойти учиться» полицейские Новой Москвы оказывают помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
По традиции акция проводится ежегодно в преддверии начала нового учебного года и направлена на оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Чтобы подготовка к школе стала для детишек и их родителей радостным событием полицейские УВД по ТиНАО уже не первый год приходят на помощь школьникам.
В канун Дня знаний сотрудники полиции посетили по месту жительства несколько семей из разных уголков Новой Москвы, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Первыми, старший инспектор ПДН УВД по ТиНАО майор полиции Екатерина Кузнецова и старший инспектор ГССМИ УВД по ТиНАО капитан внутренней службы Анна Шурыгина пришли в гости к многодетной семье, где воспитываются 6 детей. Для 11-летнего Макара, 10-летней Любы, 9-летней Полины и 7-летней Ани буквально через несколько дней прозвенит школьный звонок и начнется новый учебный год с новыми знаниями и интересными событиями. Сотрудники полиции поздравили ребят с этим важным событием в их жизни и вручили множество канцелярских принадлежностей, необходимых для учебы, сладости, а также не забыли и про досуг юных школьников: кому-то достались интересные наборы для творчества, а 11-летний Макар с радостью сжимал в руках новую клюшку для хоккея с мячом. Позаботились полицейские и о маленьком поколении: 5-летняя Лиза и 4-летняя Софья пока еще ходят в садик, поэтому им стражи порядка подарили наборы игрушек и увлекательные раскраски.
Следующими, майор полиции Екатерина Кузнецова и капитан внутренней службы Анна Шурыгина посетили 2 семьи, проживающие в городе Троицке. Там уже их с нетерпением ждали 8-летняя Ксения и ее бабушка, воспитывающая внучку под опекой. Разглядывая яркие пеналы, тетради и фломастеры, Ксения с удовольствием рассказала полицейским о своем самом большом увлечении. Оказывается, она уже давно занимается танцами и в преддверии 1 сентября у нее уже будет выступление. Стражи порядка поздравили эту прекрасную семью с началом учебного года, вручили необходимые канцелярские принадлежности и пожелали маленькой школьнице отличных оценок, увлекательной, интересной учебы и самых ярких танцевальных достижений.
Продолжая добрую акцию, сотрудники полиции навестили еще одну семью, где в этом году в школу идут 13-летняя Виктория и 10-летний Макар. Екатерина Кузнецова и Анна Шурыгина поздравили ребят с наступающим Днем знаний, пожелали интересной учебы, а также напомнили о примерном поведении, необходимости слушать своих учителей и радовать родителей своими успехами.
Отдельным подарком для каждой семьи как символ доброй традиции, заложенной в УВД по ТиНАО, стала книга о Дяде Степе. И хотя ребята признались, что уже знакомы с прославленным полицейским, они заверили, что будут рады еще не раз прочитать рассказы о нем и сохранят как памятный подарок о настоящих, добрых сотрудниках полиции.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
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