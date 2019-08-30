В рамках ежегодной благотворительной акции «Помоги пойти учиться» полицейские Новой Москвы оказывают помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках ежегодной благотворительной акции «Помоги пойти учиться» полицейские Новой Москвы оказывают помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.По традиции акция проводится ежегодно в преддверии начала нового учебного года и направлена на оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Чтобы подготовка к школе стала для детишек и их родителей радостным событием полицейские УВД по ТиНАО уже не первый год приходят на помощь школьникам.В канун Дня знаний сотрудники полиции посетили по месту жительства несколько семей из разных уголков Новой Москвы, которые оказались в трудной жизненной ситуации.Первыми, старший инспектор ПДН УВД по ТиНАО майор полиции Екатерина Кузнецова и старший инспектор ГССМИ УВД по ТиНАО капитан внутренней службы Анна Шурыгина пришли в гости к многодетной семье, где воспитываются 6 детей. Для 11-летнего Макара, 10-летней Любы, 9-летней Полины и 7-летней Ани буквально через несколько дней прозвенит школьный звонок и начнется новый учебный год с новыми знаниями и интересными событиями. Сотрудники полиции поздравили ребят с этим важным событием в их жизни и вручили множество канцелярских принадлежностей, необходимых для учебы, сладости, а также не забыли и про досуг юных школьников: кому-то достались интересные наборы для творчества, а 11-летний Макар с радостью сжимал в руках новую клюшку для хоккея с мячом. Позаботились полицейские и о маленьком поколении: 5-летняя Лиза и 4-летняя Софья пока еще ходят в садик, поэтому им стражи порядка подарили наборы игрушек и увлекательные раскраски.Следующими, майор полиции Екатерина Кузнецова и капитан внутренней службы Анна Шурыгина посетили 2 семьи, проживающие в городе Троицке. Там уже их с нетерпением ждали 8-летняя Ксения и ее бабушка, воспитывающая внучку под опекой. Разглядывая яркие пеналы, тетради и фломастеры, Ксения с удовольствием рассказала полицейским о своем самом большом увлечении. Оказывается, она уже давно занимается танцами и в преддверии 1 сентября у нее уже будет выступление. Стражи порядка поздравили эту прекрасную семью с началом учебного года, вручили необходимые канцелярские принадлежности и пожелали маленькой школьнице отличных оценок, увлекательной, интересной учебы и самых ярких танцевальных достижений.Продолжая добрую акцию, сотрудники полиции навестили еще одну семью, где в этом году в школу идут 13-летняя Виктория и 10-летний Макар. Екатерина Кузнецова и Анна Шурыгина поздравили ребят с наступающим Днем знаний, пожелали интересной учебы, а также напомнили о примерном поведении, необходимости слушать своих учителей и радовать родителей своими успехами.Отдельным подарком для каждой семьи как символ доброй традиции, заложенной в УВД по ТиНАО, стала книга о Дяде Степе. И хотя ребята признались, что уже знакомы с прославленным полицейским, они заверили, что будут рады еще не раз прочитать рассказы о нем и сохранят как памятный подарок о настоящих, добрых сотрудниках полиции.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79