За неразглашение сведений о личной жизни, «вымогатели» потребовали от женщины более одного миллиона рублей...

«Оперуполномоченные центра по противодействию экстремизма УВД по ТиНАО совместно с коллегами отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали мужчину и женщину, подозреваемых в вымогательстве денежных средств под предлогом неразглашения сведений»,– сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию с заявлением о вымогательстве крупной суммы денежных средств обратилась 31-летняя жительница столицы. По словам потерпевшей, на протяжении более 10 лет она посещала психологические тренинги «личностного роста», в ходе которых под различными предлогами сообщила злоумышленникам конфиденциальные сведения о своей личной жизни, в том числе, предоставляя их в письменном виде. За неразглашение этих сведений «вымогатели» потребовали от женщины более одного миллиона рублей.По данному факту СУ УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.163 УК РФ «Вымогательство».В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей столицы: 35-летний мужчина и 53-летняя женщина. В ходе обыска по месту их жительства, полицейские обнаружили и изъяли денежные средства в сумме более 15 миллионов рублей, банковские карты, клиентскую базу данных, а также рукописные записи с конфиденциальными сведениями личной жизни клиентов.Двоим участникам организованной группы предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Сотрудники УВД по ТиНАО просят всех, кто пострадал от противоправных действий данных лиц, позвонить по телефонам: (495) 850-13-20 или в службу «02» (с мобильного телефона – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79