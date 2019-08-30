Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.Президент Соединенных Штатов уже встретился с группой держателей таких облигаций, лоббирующих идею потребовать выплату долгов с Китая.Облигации императорского Китая выпускались в начале прошлого века, напоминает РИА Новости. Их основной целью было привлечение средств для строительства железных дорог в стране. Большое количество облигаций хранится у американских коллекционеров, также их можно приобрести на онлайн-аукционах.Один из основателей фонда держателей китайских облигаций подсчитал, что сумма выплат по ним с учетом процентов, инфляции и компенсаций составляет более триллиона долларов.Власти КНР не признают долги дореволюционного правительства и отказываются от их выплат.Торговая война между США и КНР продолжается с лета 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины на уровне 25 процентов на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом 34 миллиарда долларов. Пекин ответил зеркально.В августе текущего года Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября США повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов на 15 процентов, а не на 10, как было запланировано ранее. Кроме этого, с 1 октября повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов составит 30 процентов, а не 25.Такое решение американский лидер принял после введения КНР дополнительных пошлин на ввоз товаров из США объемом 75 миллиардов в год. Дополнительные пошлины на 5 078 наименований товаров начинают действовать 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг – ответ на решение США ввести пошлины в 10 процентов на ввоз товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.