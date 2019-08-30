У переправы через Керченский пролив произошло необычное событие. Для местной акватории это крайне редкое и странное явление. Журналисты полагают, что произошедшее стало возможным благодаря строительству Крымского моста. Переправа изменила экологию пролива.
У переправы через Керченский пролив произошло необычное событие. Для местной акватории это крайне редкое и странное явление. Журналисты полагают, что произошедшее стало возможным благодаря строительству Крымского моста. Переправа изменила экологию пролива.
Судно, принадлежащее одной из крымских общественных
организаций, сопровождала стая дельфинов. Раньше встретить морских обитателей в
районе Керченского пролива было необычайной удачей. С постройкой Крымского
моста, отмечают журналисты "Керчь ИНФО", ситуация изменилась.
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