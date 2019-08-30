У переправы через Керченский пролив произошло необычное событие. Для местной акватории это крайне редкое и странное явление. Журналисты полагают, что произошедшее стало возможным благодаря строительству Крымского моста. Переправа изменила экологию пролива.

У переправы через Керченский пролив произошло необычное событие. Для местной акватории это крайне редкое и странное явление. Журналисты полагают, что произошедшее стало возможным благодаря строительству Крымского моста. Переправа изменила экологию пролива.Судно, принадлежащее одной из крымских общественныхорганизаций, сопровождала стая дельфинов. Раньше встретить морских обитателей врайоне Керченского пролива было необычайной удачей. С постройкой Крымскогомоста, отмечают журналисты "Керчь ИНФО", ситуация изменилась.Новость дополняется.