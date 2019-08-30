Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала телеведущую. По ее мнению, Ксения Бородина абсолютно не умеет дружить.

Скандальныйблогер Лена Миро раскритиковала телеведущую. По ее мнению, КсенияБородина абсолютно не умеет дружить.Светский обозреватель напомнила, что узнаменитости было много подруг. Однако, по ее словам, отношения с КсенийБородиной у всех них всегда заканчиваются одинаково печально. "Жужа – свинья,орет Бородавка, а Ритка Агибалова – неблагодарная, Водонаева – грязноротая…", -отметила Миро."Как же так получается, что близкие люди вдругстановятся первыми врагами?" – задалась вопросом блогер. Она считает, что проблемав самой Ксении Бородиной. "Ты вопишь на каждом углу, какая ты замечательнаяподруга. А потом вдруг выливаешь на близких друзей ушат вранья и помоев", -высказалась о телезвезде Миро.Блогер отметила, что никто из вышеперечисленных подругКсении Бородиной не раскрывал ее тайны. Ведущая же, по словам светского обозревателя,после ссоры вываливает всю подноготную подружек, "сдабривая тайны огромнойдолей вранья."Я так скажу: если все кругомвиноваты, если все подруги – подколодные змеи, то причина всегда в самомчеловеке – он сам гнилой, оттого ему все гнилыми кажутся", – больно побилаЛена Миро."Я называю таких людей токсичными", -заявила она о . При этом блогер призналась,что никогда не общается с такими людьми и никому не советует этого делать. "Парни,вам тоже урок – смотрите, как ваши бабы общаются со своими подругами. По сути,ведь разницы нет – она точно так же ведет себя и с мужчинами", – заключила Миро.