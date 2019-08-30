Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил об отмене визита в Польшу, планировавшегося на конец этой недели, в связи с приближением к США мощного урагана Дориан.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил об отмене визита в Польшу, планировавшегося на конец этой недели, в связи с приближением к США мощного урагана "Дориан".Как отметил Трамп на выступлении в Белом доме, он хочет лично убедиться в том, что все ресурсы федерального правительства будут направлены на ликвидацию последствий удара стихии. По мнению президента США, ему следует остаться в стране. А в Польшу вместо него поедет вице-президент Майк Пенс, передает агентство "Интерфакс".Американский лидер заверил, что посетит Польшу "в недалеком будущем".Ранее СМИ сообщали, что в конце этой недели в Польшу должен прибыть с визитом президент Украины Владимир Зеленский. Киев не исключил возможность встречи Зеленского с Трампом во время этой поездки.