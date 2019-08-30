Пользователи Сети обсуждают видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает к себе жену Меланью жестом, которым обычно общаются с собаками, а не людьми. Комментаторы считают, что подобные проявления на публике демонстрируют крайнее неуважение политика к своей супруге.

Пользователи Сети обсуждают видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает к себе жену Меланью жестом, которым обычно общаются с собаками, а не людьми. Комментаторы считают, что подобные проявления на публике демонстрируют крайнее неуважение политика к своей супруге.Тон обсуждению поведения американского лидера задал блогер "Выпускайте кракена", на странице которого в Twitter был размещен отрывок из новостей. "К ноге! Или тонкости общения с женским полом от Дональда Трампа", – озаглавил он ролик.Часть комментаторов согласились, что подобные жесты более уместны при игре с собаками, но никак не при общении с женой, тем более под прицелами множества камер. Впрочем, кто-то счел, что подобная непосредственность президента США даже в чем-то мила.Материал дополняется.