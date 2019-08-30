Водителям страшно, что будет в час-пик

Водителям страшно, что будет в час-пикВладимирцев по-настоящему возмутили дорожные нововведения в городе. В соцсетях пользователи негодуют из-за перемен на дороге у Веризино. Они возмущены, что там убрали светофоры, а также нарисовали двойную сплошную, тем самым убрав поворот налево.Автомобилистам не нравится, что теперь на дороге придётся стоять, как они сами выразились, до 20 минут.«Страшно представить, что будет в час-пик», - негодуют они.В ответ на эти возмущения в мэрии также выразили свою обескураженность работой дорожников. В итоге решением городской администрации светофоры на дорожную часть вернули, правда, как говорят, всего лишь временно.