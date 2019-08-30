4 сентября в ТГУ с открытой лекцией выступит заслуженный профессор биогеохимии, сотрудник Калифорнийского университета, возглавляющий команду Альтернативные Земли Института астробиологии NASA Тимоти Лайонс. Он является одним из ведущих учёных мира.

В Томском государственном университете состоится открытая лекция заслуженного профессора биогеохимии, сотрудника Калифорнийского университета Тимоти Лайонса. Приглашенный эксперт также является руководителем группы "Альтернативные Земли" Астробиологического института NASA и одним из ведущих мировых ученых. Свое выступление Лайонс посвятит изучению глубокого прошлого нашей планеты и расскажет о том, каким образом полученные данные помогают в поиске инопланетной жизни."Специалисты команды Лайонса разработали инструментарий, который помогает восстановливать эфемерные ландшафты затерянных миров при помощи химических маркеров, "закрытых" в древних породах. Так называемые биомаркеры в этих каменных архивах содержатся в большом количестве, и являются предполагаемыми или прямыми следами древней жизни. NASA использует их для поисков жизни как в нашей Солнечной системе, так и за ее пределами", – сообщили ГТРК "Томск" в пресс-службе ТГУ.О результатах этих исследований Тимоти Лайонс расскажет на лекции, которая состоится в главном корпусе Томского государственного университета 4 сентября в 16.30. Она будет проходить на английском языке с параллельным переводом. Вход на мероприятие - свободный.Напомним, Тимоти Лайонс 3 сентября также примет участие в международной конференции, посвященной крупным изверженным провинциям в истории Земли. Она состоится в рамках проекта ТГУ, получившего мегагрант правительства России.