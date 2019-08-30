Российский форвард чешского клуба Млада Болеслав Николай Комличенко, который отлично проявил себя в последних матчах за команду и был вызван в сборную России, в самое ближайшее время станет игроком столичного ЦСКА. Стороны наконец-то договорились о трансфере.

Российский форвард чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко, который отлично проявил себя в последних матчах за команду и был вызван в сборную России, в самое ближайшее время станет игроком столичного ЦСКА. Стороны наконец-то договорились о трансфере.Как уже сообщали 33Live.RuRu, армейцы давно положили глаз на нападающего, но долгое время чешский клуб не давал согласия на переход, явно "задирая" цифры возможной выплаты за россиянина. Но постепенно сумма снизилась с 3,8 млн евро до 2,8.Правда, не очень понятно, есть ли у владельцев ЦСКА свободные деньги, ведь сами армейцы хотели бы взять Комличенко в аренду с правом последующего выкупа, а чехи настаивают на прямом трансфере. В ближайшие дни станет ясно, каковы условия договоренности.