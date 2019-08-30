Скончался рабочий, получивший ожоги около 90% тела при пожаре на заводе Красное Сормово в Нижнем Новгороде.

Скончался рабочий, получивший ожоги около 90% тела при пожаре на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости.Возгорание на судоверфи "Красное Сормово" произошло в среду утром на строящемся сухогрузе в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли, один получил обширные ожоги. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".Как сообщили в пресс-службе правительства региона, мужчину, пострадавшего при пожаре, госпитализировали в реанимацию ожогового центра Приволжского медицинского университета. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое, так как у него было поражено почти 90% поверхности тела. Спасти его не удалось.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования семьям погибших при возгорании на заводе "Красное Сормово".Правительство региона и руководство завода намерены оказать помощь и поддержку семьям жертв этой трагедии.Как сообщили в пресс-службе предприятия, семьи погибших получат компенсации по 700 тысяч рублей.