На кортах Нью-Йорка продолжается Открытый чемпионат США по теннису. Четвертый день в женской сетке соревнований ознаменовался вылетом четырех российских теннисисток: Маргариты Гаспарян, Екатерины Александровой, Анастасии Павлюченковой и Анны Калинской.

На кортах Нью-Йорка продолжается Открытый чемпионат США по теннису. Четвертый день в женской сетке соревнований ознаменовался вылетом четырех российских теннисисток: Маргариты Гаспарян, Екатерины Александровой, Анастасии Павлюченковой и Анны Калинской. Теперь на US Open не осталось представительниц России.Второй круг турнира оказался непреодоленным для Гаспарян, которая в двух сетах взяла лишь один гейм и проиграла британке Йоханне Конте (1:6, 0:6). Александрова уступила китаянке Чжай Шуай в более упорной борьбе – по итогам трех сетов был зафиксирован счет 6:7 (5:7), 6:4, 3:6 в пользу представительницы Китая.Следом корты Нью-Йорка покинула и Павлюченкова, встречавшаяся с голландкой Кики Бертенс. Россиянка проиграла два сета со счетом 5:7, 4:6. Также в двух сетах потерпела поражение и Калинская, на момент начала матча оставшаяся единственной россиянкой на US Open. Но и ее ждала неудача – за 1 час 34 минуты она уступила американке Кристи Ан – 2:6, 3:6.Таким образом, представительство России теперь осталось только в мужской сетке, где борьбу продолжают Даниил Медведев и Андрей Рублев.