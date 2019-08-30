Полицейские УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшей без вести Чибисовой Алены Леонидовны...

Полицейские УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшей без вести Чибисовой Алены Леонидовны 06.09.2003 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 8 августа 2019 года ушла из дома на улице 2-ая Владимирская, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 15 лет, рост около 170 см, волосы темные прямые ниже плеч, глаза карие, нос прямой.Особые приметы: имеет шрам на правом виске, а также множественные порезы на предплечье левой руки.Одежда: светлое платье в «цветок» с длинными рукавами, белые кроссовки, колготки телесного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: (495) 965-14-01; (495) 965-22-48 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73