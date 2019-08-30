Крылатую ракету Калибр запустили в акватории Черного моря. Стрельбу выполнил Малый ракетный корабль Вышний Волочек в рамках учений Черноморского флота.

Крылатую ракету "Калибр" запустили в акватории Черного моря. Стрельбу выполнил Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" в рамках учений Черноморского флота.В качестве условного противника выступал большой щит-мишень, который был установлен на расстоянии 40 морских миль (около 74 километров). Несмотря на, то, что для экипажа корабля это была первая стрельба ракетным комплексом, с заданием справились успешно. Беспилотники зафиксировали поражение цели.На время боевой подготовки морской полигон для судоходства закрыли. Его охраняли 10 боевых кораблей и самолеты Морской авиации, передает телеканал "Россия 24".