В школах Алтая появится родительский патруль. Эксперимент начинается уже с сентября. Как рассказал ГТРК Алтай начальник начальник Управления ГИБДД по Алтайскому краю Владислав Перцев, дежурства организуют перед уроками и после их окончания.

В школах Алтая появится родительский патруль. Эксперимент начинается уже с сентября. Как рассказал ГТРК "Алтай" начальник начальник Управления ГИБДД по Алтайскому краю Владислав Перцев, дежурства организуют перед уроками и после их окончания. Такие патрулирования помогут в предотвращении нарушений ПДД."Коллективы образовательных учреждений вместе с родителями будут выходить на улицы во время прибытия в школу детей, а также после окончания учебных смен. Они будут контролировать, соблюдают ли дети правила дорожного движения. В том числе добровольцы будут контролировать выполнение правил подвоза школьников и соблюдение условий по перевозке. Нам кажется, что это очень действенный способ, который окажет влияние и на родителей, и на ребятишек. Это хорошая профилактика", — отметил Владислав Перцев.В случае нарушения школьниками правил, преподаватели будут об этом сообщать на родительских собраниях, а в случае серьезных нарушений в отношении взрослых могут быть приняты меры вплоть до административного наказания. Общественный патруль получит право на фото- и видеосъемку. Дежурным родителя выдадут знаки отличия — жилеты и повязки.В эксперименте примут участие школы Бийска и Барнаула. Если он будет признан удачным, опыт введения родительских патрулей применят в других городах региона.