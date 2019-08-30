Прошел ровно год
со смерти народного артиста СССР. В Сети напомнили, кому оставил миллиардное наследство Иосиф Кобзон.
Прошел ровно год
со смерти народного артиста СССР. В Сети напомнили, кому оставил миллиардное наследство Иосиф Кобзон.
У прославленного
исполнителя остались вдова, двое детей и десять внуков. В собственности у знаменитости числятся автомобили,
квартиры, земельные участки.
Только за 2017 год Иосиф Кобзон заработал
15 159 440,53 рублей, разворошил прошлое звезды украинский сайт Obozrevatel.com. Певец имел несколько земельных
участков в Подмосковье. Так, в поселке Баковка ему принадлежат два гектара
земли. На участке находится шесть построек. Это три жилых дома, гостевой дом,
дом охраны и хозблок. Поместье не может стоить
менее 350-400 миллионов рублей.
Иосиф Кобзон нажил и еще четыре земельных
участка площадью от 1,3 до 9,2 тысячи квадратных метра. Из недвижимости за
певцом числится и квартира площадью 617 квадратных метров. Это двухэтажный
пентхаус на Новом Арбате. Стоить такое жилье может более 450 миллионов рублей.
Есть у семьи 17,2-метровый
гараж и автомобиль Mercedes-Benz S 560 Maybach 4 MATIC, на котором ездил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре. Его минимальная
стоимость – десять миллионов рублей.
Напомним,
умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет в одной из клиник
Москвы, где до этого лечился. Певец много лет страдал от онкологического
заболевания. Похоронили певца 2 сентября я на Востряковском кладбище Москвы,
рядом с матерью.