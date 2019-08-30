Прошел ровно год со смерти народного артиста СССР. В Сети напомнили, кому оставил миллиардное наследство Иосиф Кобзон.

Прошел ровно годсо смерти народного артиста СССР. В Сети напомнили, кому оставил миллиардное наследство Иосиф Кобзон.У прославленногоисполнителя остались вдова, двое детей и десять внуков. В собственности у знаменитости числятся автомобили,квартиры, земельные участки.Только за 2017 год Иосиф Кобзон заработал15 159 440,53 рублей, разворошил прошлое звезды украинский сайт Obozrevatel.com. Певец имел несколько земельныхучастков в Подмосковье. Так, в поселке Баковка ему принадлежат два гектараземли. На участке находится шесть построек. Это три жилых дома, гостевой дом,дом охраны и хозблок. Поместье не может стоитьменее 350-400 миллионов рублей.Иосиф Кобзон нажил и еще четыре земельныхучастка площадью от 1,3 до 9,2 тысячи квадратных метра. Из недвижимости запевцом числится и квартира площадью 617 квадратных метров. Это двухэтажныйпентхаус на Новом Арбате. Стоить такое жилье может более 450 миллионов рублей.Есть у семьи 17,2-метровыйгараж и автомобиль Mercedes-Benz S 560 Maybach 4 MATIC, на котором ездил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре. Его минимальнаястоимость – десять миллионов рублей.Напомним,умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет в одной из клиникМосквы, где до этого лечился. Певец много лет страдал от онкологическогозаболевания. Похоронили певца 2 сентября я на Востряковском кладбище Москвы,рядом с матерью.