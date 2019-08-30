Поздно вечером в четверг, 29 августа, произошло новое извержение вулкана Стромболи, который находится на одноименном итальянском острове в Тирренском море недалеко от Сицилии.

Поздно вечером в четверг, 29 августа, произошло новое извержение вулкана Стромболи, который находится на одноименном итальянском острове в Тирренском море недалеко от Сицилии.Как сообщают местные жители, около 22:45 по местному времени (23:45 по времени Москвы), они услышали взрыв, после которого столб вулканического пепла и песка поднялся над кратером вулкана. Позднее с интервалом примерно в 20 минут произошли еще два взрыва, также сопровождавшихся выбросом вулканического материала.На западном склоне Стромболи начала изливаться лава. Там на высоте порядка 600 метров находится углубление "Огненный поток", по которому лава достигает моря, сообщает РИА Новости. сейчас поток лавы виден с расстояния в несколько километров.По данным службы Гражданской обороны Италии, не поступало никакой информации о жертвах и разрушениях. Ситуация на Стромболи находится под контролем.Вулкан возобновил активность свою активность 28 августа. Это вызвало панику среди туристов, которые отдыхают на острове. В тот же день многие уехали с острова. В настоящее время там находятся порядка 3 тысяч туристов. После окончания летнего сезона отпусков население острова обычно составляет 400 человек.В последний раз извержение вулкана Стромболи произошло 3 июля, в результате погиб один турист, еще один получил небольшие ранения.За всю историю наблюдений за Стромболи такой частоты извержений не отмечалось.