Выезда на встречную полосу перед перекрестном закончился столкновением с попутной машиной и полетом в дерево. Пассажир не пережил аварию, предполагаемый виновник инцидента отделался ссадинами и ушибами.

В минувший четверг, 29 августа, в городе Фурманове, расположенном в Ивановской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Полицейские обнародовали кадры с регистратора, запечатлевшего момент фатальной аварии.Водитель Toyota Chaser выехал на встречную полосу перед перекрестком, врезался в попутную машину, и вылетел с дороги, попутно повредив еще один автомобиль.Легковушка смяла ограждение и врезалась в дерево – 21-летний пассажир Toyota не пережил столкновения и скончался на месте ДТП от полученных травм. 20-летний молодой человек, управлявший Chaser, отделался ссадинами и ушибами.